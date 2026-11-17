Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çeşitli dönemlerde belediye başkanlığı yapan ve 77 yaşında hayatını kaybeden Zafer Savcı'nın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Aydın Şehir Hastanesinde gece yaşamını yitiren Savcı için Yenipazar Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, törende ilçeye 25 yıl hizmet eden Savcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Zafer başkanımız ilçemize kazandırdığı eserlerle, yaptığı hizmetlerle ve hemşehrilerimizin hayatında bıraktığı izlerle hatırlanacaktır." dedi.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya da ilçedeki hizmetlerinden dolayı Savcı'ya teşekkür etti.

Törene Savcı'nın yakınlarının yanı sıra Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

Savcı'nın cenazesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Yenipazar Mezarlığı'nda toprağa verildi.