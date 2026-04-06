Ayhan Bora Kaplan Davasında Yeni Gelişmeler

06.04.2026 18:01
Bora Kaplan ve 76 sanığın yargılandığı davada duruşmalara devam ediliyor. Sertçelik savunma yaptı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki sanıklar Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Sertçelik savunmasına devam etti.

Sertçelik'in davada yargılanan bazı polislerin arasında geçen mesajlaşmaları okuması üzerine mahkeme başkanı, "Birleşen dosyada yer alan konuşmaların uzun halleri sende var mı? Sende varsa neden bekledin?" diye sordu.

Sertçelik, "Evet, bende var. Kendi telefonlarından çıkanları da benim üstüme yıkıyorlar. Soruşturmada yapabilecekleri her türlü hukuksuzluğu ve usulsüzlüğü yapmışlar. Bu kişiler sahte telefon üretip sahte suçlamalar ve mesaj içerikleri koydular dosyaya." yanıtını verdi.

Yurt dışında yapmış olduğu yayınlarda başından geçenleri anlattığını, söylediği hiçbir şeyin yalan olmadığını, kimseye iftira atmadığını savunan Sertçelik, "Bu dosyaya 15 Temmuz gecesinden dolayı dahil edildik. Kumpasa dahil etmeye çalıştıkları savcılar, hakimler, siyasiler, emniyet görevlileri kim varsa hepsi FETÖ ile mücadele eden sembol isimler." dedi.

Sertçelik'in sözlerini tamamlamasının ardından duruşmaya yarın devam edilmesine karar verildi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te açıklanmış, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri göndermişti.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Bora Kaplan suç örgütü elebaşı, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.

Kaynak: AA

