Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında bir komiser daha tutuklandı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında bir komiser daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında bir komiser daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında, diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir komiser daha tutuklandı.

24.05.2024 21:45
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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