AYM, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğunu belirledi - Son Dakika
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AYM, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğunu belirledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP ile Can Atalay'ın avukatlarının yaptığı başvuruda, TBMM Genel Kurulu'nda TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğunu belirledi. AYM, yapılan başvuruları değerlendirdikten sonra karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

22.02.2024 16:02  Güncelleme: 16:05
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Anayasa Mahkemesi (AYM), TBMM Genel Kurulu'nda TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin "yok hükmünde olduğunun tespiti" için CHP ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı başvuruda "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

AYM, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu karara bağladı.

Genel Kurul, iki başvuruda da "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Yüksek mahkemenin kararını oy çokluğuyla aldığı bildirildi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak. TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.

AYM, Can Atalay\'ın milletvekilliği düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğunu belirledi
Kaynak: ANKA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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