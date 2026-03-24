AYM'den 10 Partiye Mali Denetim Kararı - Son Dakika
AYM'den 10 Partiye Mali Denetim Kararı

24.03.2026 04:34
Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetim sonuçlarını ve suç duyurularını açıkladı.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ülkem Partisi, Milli Mücadele Partisi, Güç Birliği Partisinin 2020, Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Devrim Hareketi Partisi, Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Emekçi Hareket Partisinin 2021, Uyanış Partisinin ise 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 kesin hesaplarının incelenmesinde partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, Uyanış Partisinin 2023 yılı kesin hesabının incelenmesinde, denetim için istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'den 10 Partiye Mali Denetim Kararı - Son Dakika

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
SON DAKİKA: AYM'den 10 Partiye Mali Denetim Kararı - Son Dakika
Advertisement
