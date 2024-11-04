AYM'den Bireysel Başvuru Raporu - Son Dakika
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AYM'den Bireysel Başvuru Raporu

AYM, 633 bin başvurudan 527 binini sonuçlandırarak, başvuruları karşılama oranını %83,3 olarak açıkladı.

04.11.2024 13:16
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Eylül itibarıyla yapılan 633 bin 488 bireysel başvurudan 527 bin 803'ünü sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Eylül'e kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 633 bin 488 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 527 bin 803'ü sonuçlandırıldı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,3 oldu. Derdest dosya sayısı ise 105 bin 685 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 435 bin 437'sinde kabul edilemezlik, 75 bin 89'unda en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 712'sinde idari ret, 2 bin 140'ında diğer, 1425'inde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.

AYM, bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiğine hükmettiği 76 bin 247 başvurudan 56 bin 443'ünde makul sürede yargılanma, 5 bin 487'sinde adil yargılanma, 4 bin 661'inde mülkiyet, 4 bin 348'inde ifade özgürlüğü 1622'sinde özel hayata ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiği sonucuna varırken, bunu diğer hak ihlali kararları takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AYM'den Bireysel Başvuru Raporu - Son Dakika

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