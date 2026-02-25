Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Çifteler'de Vatandaşlarla İftar Yaptı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler'de kurulan iftar sofrasında vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda konuşan Ünlüce, "Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda yardımlaşmak, dayanışma içinde olmak demektir" dedi.

EBB, Çifteler Pazar Yeri Alanı'nda düzenlenen iftar programında ilçe sakinlerini bir araya getirdi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programına; Ünlüce'nin yanı sıra CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Vural Yörük, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Ramazan aynı zamanda dayanışma içinde olmak demektir"

Ünlüce, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğine vurgu yaparak, "Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, hep birlikte dua etmek bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda yardımlaşmak, dayanışma içinde olmak demektir. Dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşadığımız bu mübarek ayda, oruçlarınızın ve hayırlarınızın kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konakcı ise "Bizleri Halil İbrahim sofrasında bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler kabul olsun. Ramazan ayı hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.