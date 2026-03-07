Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya'yı Ağırladı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve beraberindeki heyeti konuk etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Ziyarete, CHP Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Kahya ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette kadınların toplumsal hayattaki yeri, yerel yönetimlerde kadın temsili ve kadınlara yönelik çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında şeref defterini imzalayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Başkan Ünlüce'ye hitaben, "Eskişehir'in ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm kadınlar için onur ve umut kaynağısınız. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin öncü kadınlarından birisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, uygar Türkiye'yi hep birlikte sonsuz yarınlara kadınlar olarak taşıyacağız" ifadelerini yazdı.

Başkan Ayşe Ünlüce ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Asu Kaya ile seçim döneminde başlayan tanışıklıklarının bugün güçlü bir dayanışmaya dönüştüğünü belirtti. Ünlüce, "Seçim döneminde beni telefonla arayarak destek için Eskişehir'e geleceğini söylemişti. Kendisiyle o zaman tanıştık ve birlikte Emek Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. O günden bugüne aramızda güçlü bir kardeşlik bağı oluştu. 8 Mart kapsamında Eskişehir'de bizimle oldukları için çok mutluyum" dedi.