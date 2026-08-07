Aysel'in 18 Yıllık Şoförlük Serüveni - Son Dakika
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Aysel'in 18 Yıllık Şoförlük Serüveni

Aysel\'in 18 Yıllık Şoförlük Serüveni
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Aysel Mücahitoğlu, 18 yıldır kadın otobüs şoförü olarak yolcularını güler yüzle taşıyor.

Adana'da oturan 43 yaşındaki Aysel Mücahitoğlu, teyzesini örnek alarak başladığı şehir içi toplu taşıma otobüsü şoförlüğünü 18 yıldan bu yana severek sürdürüyor.

Mücahitoğlu, küçüklüğünden bu yana otobüs şoförlüğü yapan teyzesinin mesleğine özendi.

Geçen süreçte şoförlüğe merakı artan Mücahitoğlu, hayalindeki işi yapmak için 2008'de ehliyetini aldı. Eğitimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesinin şoför alım ilanına başvuran Mücahitoğlu, değerlendirme süreci sonrasında başvurusunun onaylanmasının ardından aynı yıl direksiyon başına geçti.

Mesleğini ilk günkü aşkla sürdüren Mücahitoğlu, her gün güler yüzle karşıladığı yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Aysel Mücahitoğlu, AA muhabirine, teyzesini örnek alarak başladığı işini çok sevdiğini söyledi.

Her gün ilk günkü heyecanla direksiyon başına geçtiğini anlatan Mücahitoğlu, "Teyzemi şoförlük yaparken gördüğümde '12 metrelik aracı nasıl sürüyor?' diye tuhafıma gidiyordu. 'Ben de neden yapmayayım?' dedim. 'Kadınlar yapıyorsa ben de yaparım.' dedim ve öyle işe başladım. Mesleğimi seviyorum, sevmesem 18 yıl boyunca yapamazdım zaten." diye konuştu.

Mücahitoğlu, mesleğe başladığı ilk yıllarda bazı yolcuların kadın şoför görünce şaşırdığını ancak zamanla kendisine alıştıklarını dile getirdi.

Çevresindeki çok sayıda kişinin kendisini takdir ettiğini belirten Mücahitoğlu, şunları kaydetti:

"Binen her yolcuma 'hoş geldiniz', 'günaydın' veya 'merhaba' diyerek başlıyorum. Güzel tepkiler alıyorum. Onların da bir gülümsemesi bana yetiyor. Yolcularla muhabbet de ediyoruz. Ben onlara merhaba dedikten sonra 'Nasılsınız, nerelisiniz?' diyenler de oluyor. Günümüz nasıl geçiyor anlamıyorum, o yüzden sıkılmadan işimi yapıyorum."

Mücahitoğlu, sürekli dikkat isteyen işinin, yoruculuğunun yanında keyifli de olduğunu ifade etti.

Yolcular da kadın şoförden memnun

Yolculardan Gül Türközü de Mücahitoğlu'nun kullandığı otobüse sık sık bindiğini ve güler yüzle karşılanmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Yolculardan Dilek Savaş, Mücahitoğlu ile yaptığı yolculuktan memnun kaldığını anlatarak, "İlk defa 'hoş geldiniz' diyen bir şoförle karşılaştım, bu beni mutlu etti. Aynı zamanda hemcinsimi de direksiyon başında görmek beni mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA

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