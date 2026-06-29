Ayşen Gürcan OMEM'i Ziyaret Etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'ni (OMEM) ziyaret etti.

Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile ziyarette bulunduğu merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun atölye ve eğitim alanlarında incelemelerde bulunan Gürcan, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sanayi ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, mesleki eğitimin üretim süreçleriyle daha güçlü şekilde buluşturulmasının önemi vurgulandı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Tekin ile görüntülü görüşme yapıldı

Gürcan ziyaret sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

OMEM'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tekin'le mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik yürütülen projeler, okul-sanayi iş birliği ve uygulamalı eğitim süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

"Geleceğin Ustaları OMEM'de" projesine ilişkin bilgi alan Gürcan, proje kapsamında bu eğitim öğretim yılında 670 öğrencinin Eskişehir Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde beceri eğitimi aldığını belirtti.

Öğrencilerin mezuniyetlerine kadar devam edecek bu uygulamanın, gençlerin mesleki yeterliliklerini artırmada önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

2024 yılında kurulan OMEM'in bugün 2 bini aşkın öğrencisiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Gürcan, merkezin birçok farklı alanda mesleki eğitim vererek, Eskişehir'in üretim gücüne ve istihdam kapasitesine katkı sunduğunu kaydetti.

Gürcan, mesleki eğitimin güçlenmesine katkı sunan tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür ederek, okul-sanayi iş birliğini geliştiren projelerin artarak devam etmesinin önemine dikkati çekti.