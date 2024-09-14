Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Törenle Uğurlandı - Son Dakika
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Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Törenle Uğurlandı

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İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

14.09.2024 16:59
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(AYDIN) – İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Aydın Didim'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eygi'nin toprağa verilmesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mezarlıktan ayrılırken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi bir grup, "Ticareti yapanlar, İsrail'e tapanlar" sloganları attı.

Didem'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenlendi. Didim Merkezi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Eygi'nin cenazesi, Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mezarlıktaki define katıldı.

Kurtulmuş ve Yılmaz, mezarlıktan ayrılırken TİP üyesi bir grup "Hamaseti bırak, ticareti kes", "Ticareti yapanlar, İsrail'e tapanlar" sloganları attı.

"Ticari ilişkileri kesin"

TİP Parti Meclisi Üyesi Foti Benlisoy burada yaptığı konuşmada, İsrail ile dolaylı ve doğrudan ticari ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, "İsrail ile bütün siyasi, diplomatik, ticari ilişkileri kesin. Dolaylı ticareti de kesin. İsrail'e giden petrole aracılık etmekten vazgeçin. Dolayısıyla da İsrail'in savaş makinesine akan petrolü durdurun diyoruz. Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Ayşenur Ezgi'yi de asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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