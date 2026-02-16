Ayvacık'ta Ölü Yunus Bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sahil şeridinde ölü yunus bulundu.

Ayvacık'ta öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sahil kenarında hareketsiz halde duran bir yunus olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından, ölü yunusun gömüleceği öğrenildi.

Haber - Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale), (DHA