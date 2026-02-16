ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sahil şeridinde ölü yunus bulundu.
Ayvacık'ta öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sahil kenarında hareketsiz halde duran bir yunus olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından, ölü yunusun gömüleceği öğrenildi.
Haber - Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale), (DHA
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?