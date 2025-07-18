Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde bir turizm işletmesinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Assos bölgesindeki bir turizm işletmesin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangına Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınıp, söndürülen yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Yangın Paniği - Son Dakika
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