Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

15.05.2024 00:35
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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