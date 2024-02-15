Ayvalık açıklarında Midilli'ye gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında Midilli'ye gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında Midilli\'ye gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

15.02.2024 21:53
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 23'ü çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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