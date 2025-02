Ayvalık Belediyesi EMITT Fuarı'nda Yer Alacak

Güncel

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, en büyük turizm fuarlarından olan EMITT'a katılacak. Beleidye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık'ın her yönüyle tanınması için fuarda geniş bir katılımla yerimizi alıyoruz. Kendi işletmesini tanıtmak isteyen her turizmciyi standımıza bekliyoruz. Ayvalıklı işletmelerimizin özel desteklerinin de bulunduğu EMITT'teki standımızda, daha dijital ve interaktif bir tanıtım yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Ayvalık Belediyesi, 28'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İSTANBUL EMITT'te bu yıl 5-7 Şubat arasında Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) ile birlikte 8. Salon 8561 numaralı stantta yerini alıyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde üç gün boyunca Ayvalık'ın tüm paydaşlarıyla birlikte tanıtımının yapılacağını söyledi.

İlçenin adeta bir açıkhava müzesi olduğuna değinen Başkan Mesut Ergin, dünyadaki tarihi kentler arasında Ayvalık'ın çok özel bir konuma sahip olduğunu söyledi. Ergin, şunları kaydetti:

"Zeytinyağlı yemeklerimiz, her sezonda farklı ot çeşitlerimiz ve deniz ürünlerimizle 365 gün turizme hizmet eden kentimizi, uluslararası ve ulusal alanda daha iyi anlatmak ve tanıtmak için fuarda yerimizi alıyoruz. Mübadelen önce Anadolu'nun en önemli ticari ve mimari kentlerinden olan Ayvalık'ı her yönüyle tanıtmak, turizmde sezonu uzatmak en büyük hedefimiz olacaktır. Endüstriyel peyzaj ile UNESCO koruma planı geçici listesinde yer alan Ayvalık'ın kalıcı listeye geçmesi için girişimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Dünya'da zeytin ve zeytinyağının nefasetiyle bilinen Ayvalık'ın her yönüyle tanınması için fuarda geniş bir katılımla yerimizi alıyoruz. Kendi işletmesini tanıtmak isteyen her turizmciyi standımıza bekliyoruz. Ayvalıklı işletmelerimizin özel desteklerinin de bulunduğu EMITT'teki standımızda, daha dijital ve interaktif bir tanıtım yapmayı hedefliyoruz."