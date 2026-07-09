Ayvalık'ta 17 Mavi Bayrak Coşkusu - Son Dakika
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Ayvalık'ta 17 Mavi Bayrak Coşkusu

Ayvalık\'ta 17 Mavi Bayrak Coşkusu
09.07.2026 13:18
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Ayvalık'ta düzenlenen törenle, 17 mavi bayrak plajlarda göndere çekildi. Başarı çevre bilincini yansıtıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen törenle toplam 17 mavi bayrak plajlarda göndere çekildi.

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri'nde Ayvalık, 17 mavi bayrak aldı.

Ayvalık Belediyesinin işlettiği Cunda Arka Deniz, Çamlık Paşa Limanı, Altınova Kum Ada, Çamlık Kapri ve Lale Adası Duba plajlarında düzenlenen törenle Mavi Bayraklar göndere çekildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, elde edilen başarının çevreyi koruma, deniz temizliği ve sürdürülebilir turizm anlayışının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Birden fazla plajın mavi bayrak almaya hak kazanmasının gurur verici olduğunu belirten Ergin, "Balıkesir'de en fazla mavi bayrağa sahip ilçe Ayvalık'tır. Bu başarı, doğal güzelliklerimizi koruma konusundaki kararlılığımızın en somut göstergesidir." ifadesini kullandı.

Mavi bayrak programının temiz deniz suyu, çevre eğitimi, çevre yönetimi ve güvenlik gibi kriterleriyle yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir kalite gösterge olduğunu ifade eden Ergin, belediye olarak çevreye duyarlı çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürerek bu başarıyı geleceğe taşımaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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