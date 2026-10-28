Ayvalık'ta ADD gecesinde Ergin güçlü gelecek için adalet ve liyakati vurguladı - Son Dakika
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Ayvalık'ta ADD gecesinde Ergin güçlü gelecek için adalet ve liyakati vurguladı

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Ayvalık\'ta ADD gecesinde Ergin güçlü gelecek için adalet ve liyakati vurguladı
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ADD Ayvalık Şubesi'nin gecesinde konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, güçlü geleceğin adalet, liyakat, üretim ve dayanışmayla kurulacağını söyledi. Gecede demokratik kurumların güçlendirilmesi ve kuvvetler ayrılığının güvence altına alınması mesajı verildi.

(BALIKESİR) - ADD Ayvalık Şubesi tarafından düzenlenen gecede konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Hep beraber daha çok üretmek, daha çok çalışmak; eğitimden kültüre, sanattan tarihe, bilimden teknolojiye kadar her alanda kendimizi ileriye taşımak zorundayız. Çünkü güçlü bir gelecek, güçlü kurumlarla, adaletle, liyakatle, üretimle ve dayanışmayla kurulur" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şubesi tarafından düzenlenen gece, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılık mesajlarıyla gerçekleşti. Ayvalık Belediyesi Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Başkan Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Meclis Üyeleri Havva Taylan ve Mesut Nail Akın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, ADD üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ADD Ayvalık Şube Başkanı Özüm Metin ve şube yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, bağımsızlık, özgürlük, eşit yurttaşlık ve çağdaşlaşma hedeflerinin korunmasının önemi ele alındı.

"BİR MİLLETİN YENİDEN AYAĞA KALKIŞIDIR"

Gecede konuşan Metin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin tarihsel önemine dikkat çekti. Metin, "Bu gece burada sadece Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için değil, bir milletin esarete başkaldırısını, bağımsızlık iradesini ve tarih sahnesinde yeniden ayağa kalkışını selamlamak için yeniden bir aradayız" dedi. Aklın, bilimin, laikliğin ve eşit yurttaşlığın önemini vurgulayan Metin, Türkiye'nin demokratik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Demokratik kurumların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Metin, kuvvetler ayrılığının güvence altına alındığı ve halk iradesinin yönetime yansıdığı bir sistemin önemine işaret etti. Metin, "Hedefimiz açıktır. Halkın iradesinin gerçekten egemen olduğu, kuvvetler ayrılığının güvence altına alındığı, hukukun siyasetin etkisi altından kurtulduğu demokratik parlamenter sistemi yeniden tesis etmektir" diye konuştu.

"ATATÜRK BİR MİLLETİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Ergin ise konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri başarılarını toplumsal dönüşümle taçlandırdığını belirtti. Atatürk'ün egemenliği millete verdiğini, eğitim, bilim ve çağdaşlaşmayı ülkenin temel hedefleri arasına yerleştirdiğini dile getiren Ergin, "Tarihte pek çok komutan savaş kazanmıştır. Ancak Atatürk, kazandığı zaferi bir milletin kaderini değiştiren büyük bir dönüşüme taşımıştır. Egemenliği millete vermiştir. Eğitimi, bilimi, aklı ve çağdaşlaşmayı Türkiye'nin temeline yerleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kadınların eşit haklara sahip olması, gençlerin geleceğe umutla bakması, bilim insanlarının özgürce düşünmesi ve sanatçıların özgürce üretmesi gerektiğine dikkati çeken Ergin, Türkiye'nin her alanda gelişimini sürdürmesinin önemini vurguladı. Ergin, "Hep beraber daha çok üretmek, daha çok çalışmak; eğitimden kültüre, sanattan tarihe, bilimden teknolojiye kadar her alanda kendimizi ileriye taşımak zorundayız. Çünkü güçlü bir gelecek, güçlü kurumlarla, adaletle, liyakatle, üretimle ve dayanışmayla kurulur" dedi.

ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BULUŞTULAR

Konuşmaların yanı sıra çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirildiği gecede katılımcılar birlik ve dayanışma mesajları verdi. Programda, Atatürk'ün çağdaş, laik ve demokratik Türkiye idealinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Etkinlik, demokrasi kültürünün güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün korunması ve çağdaşlaşma hedefinin sürdürülmesi mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
Mesut ErginPolitikaGüncelSon Dakika

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