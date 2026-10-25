Ayvalık'ta batan teknedeki 9 kişiden kayıp olanın cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batmasının ardından denizde aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kara Ada açıklarında dün akşam saatlerinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik ekiplerimizce aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp olduğu bildirilen 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayvalık ilçesi açıklarında dün akşam batan teknedeki 9 kişiden 8'i ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarılmıştı.