Ayvalık'ta çöplük yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ayvalık'ta çöplük yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, BASKİ ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlandı. Ayvalık Kaymakamı ve Belediye Başkanı da bölgeye gelerek bilgi aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

19.06.2024 22:01
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlandı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Ayvalık, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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