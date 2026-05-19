Ayvalık'ta Deniz Küreği Türkiye Kupası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'ta Deniz Küreği Türkiye Kupası Sona Erdi

19.05.2026 09:55  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Sarımsaklı'da 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Sarımsaklı'da 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

Ayvalık'ta 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. Sarımsaklı sahillerinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 40 takım ve 700 sporcu katıldı. Dört gün boyunca devam eden yarışlarda sporcular, Ayvalık'ın kıyılarında mücadele etti. Organizasyon boyunca azim ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde sporcuların heyecanına ortak olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, organizasyona katılan tüm kulüp ve sporcuları tebrik etti. Ergin, "Ayvalık'ın su sporlarında önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyonlar bölge turizmine ve spor kültürüne önemli katkı sunuyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Deniz Küreği Türkiye Kupası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:09
Acun Ilıcalı’ya büyük şok 18 sene sonra bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:03:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Deniz Küreği Türkiye Kupası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.