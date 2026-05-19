Ayvalık'ta Deniz Küreği Türkiye Kupası Sona Erdi

(BALIKESİR) - Ayvalık Sarımsaklı'da 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

Ayvalık'ta 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. Sarımsaklı sahillerinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 40 takım ve 700 sporcu katıldı. Dört gün boyunca devam eden yarışlarda sporcular, Ayvalık'ın kıyılarında mücadele etti. Organizasyon boyunca azim ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde sporcuların heyecanına ortak olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, organizasyona katılan tüm kulüp ve sporcuları tebrik etti. Ergin, "Ayvalık'ın su sporlarında önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyonlar bölge turizmine ve spor kültürüne önemli katkı sunuyor" dedi.