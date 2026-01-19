Ayvalık'ta "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" Başladı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi öncülüğünde düzenlenen "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)" başladı. 16 hafta sürecek program, kadınların özel ve kamusal alanlarda haklarını etkin biçimde kullanabilmelerini, hak ihlallerini önleyebilmelerini ve toplumsal, hukuki ile siyasi değişime yönelik örgütlenmeler oluşturabilmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

"Ayvalık'ta hiçbir kadın yalnız değildir"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, KİHEP'in protokolde belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanacağını belirterek, daha fazla kadının bu eğitimlerden faydalanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Ergin, "Ayvalık'ta hiçbir kadın yalnız değildir. Eğitim sürecine katılan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Eğitimler boyunca kadınlar hem hukuki haklarını öğrenecek hem de iletişim becerilerini geliştirecek. Kadın Danışma Evi'nde düzenlenen bu eğitimlerde, hukuki haklardan etkili iletişime kadar pek çok konuda bilinçlendirme yapılacak. Programla birlikte kadınların sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmesini ve haklarını daha iyi bilmesini amaçlıyoruz. Kadın dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.