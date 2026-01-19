Ayvalık'ta "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvalık'ta "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" Başladı

19.01.2026 13:07  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi tarafından düzenlenen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) 16 hafta sürecek. Program, kadınların haklarını etkili bir şekilde kullanmalarını ve toplumsal değişime katkıda bulunmalarını amaçlıyor. Katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilecek.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi öncülüğünde düzenlenen "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)" başladı. 16 hafta sürecek program, kadınların özel ve kamusal alanlarda haklarını etkin biçimde kullanabilmelerini, hak ihlallerini önleyebilmelerini ve toplumsal, hukuki ile siyasi değişime yönelik örgütlenmeler oluşturabilmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Ayvalık'ta 16 hafta boyunca devam edecek Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı başladı. Kadınların mevcut yasalardaki haklarını öğrenmelerine katkı sunacak eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifika verilecek.

"Ayvalık'ta hiçbir kadın yalnız değildir"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, KİHEP'in protokolde belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanacağını belirterek, daha fazla kadının bu eğitimlerden faydalanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Ergin, "Ayvalık'ta hiçbir kadın yalnız değildir. Eğitim sürecine katılan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Eğitimler boyunca kadınlar hem hukuki haklarını öğrenecek hem de iletişim becerilerini geliştirecek. Kadın Danışma Evi'nde düzenlenen bu eğitimlerde, hukuki haklardan etkili iletişime kadar pek çok konuda bilinçlendirme yapılacak. Programla birlikte kadınların sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmesini ve haklarını daha iyi bilmesini amaçlıyoruz. Kadın dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 'Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı' Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:39:47. #7.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.