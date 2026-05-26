Ayvalık\'ta Kurban Bayramı Güvenliği Artırıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla 4 günde 60 binden fazla aracın giriş yaptığı tatilcilerin gözde mekanlarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri denetimlerini artırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin artan nüfus yoğunluğu nedeniyle trafik akışından eğlence mekanlarına kadar ilçede huzurun sağlanması için 7/24 esasına görev yapacağı belirtildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik'in koordinesinde, Kurban Bayramı süresince huzur ve güvenliğin tesisi için emniyet teşkilatı ilçe genelinde teyakkuza geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık'ı operasyonel açıdan 'merkezi bölge' ve 'ada bölgesi' olmak üzere iki stratejik hatta ayırdı. Bayram süresince ilçenin 21 farklı noktasında eş zamanlı trafik ve asayiş uygulamaları hayata geçirilecek. Kentin iki ana girişindeki kavşaklarda konuşlanan trafik ekipleri, İstanbul trafiğini aratmayan yoğunluğu yönetmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 GÜNDE 60 BİN ARAÇ İLÇEYE GİRİŞ YAPTI

22 Mayıs'ta 13 bin 900 aracın giriş yaptığı Ayvalık'a, 23-24 Mayıs tarihlerinde 21 bin 603 araç, 25-26 Mayıs tarihlerinde ise 24 bin 381 araç daha giriş yaptı. Artan araç trafiğini dengelemek adına otopark denetimleri sıkılaştırıldı.

HEM TRAFİKTE HEM ASAYİŞTE 'SIFIR TOLERANS'

İlçede sadece trafik düzenlemesi değil, umuma açık yerler ve eğlence merkezleri de yakın takibe alındı. Ayrıca, hayvan pazarında olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi amacıyla özel bir ekip de görevlendirildi.

Dün başlatılan toplu taşımada minibüslere yönelik denetimlerde kuralları ihlal ederek durak harici yolcu indirme-bindirme yapan 7 minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Ayvalık Emniyeti'nin ilçede huzurlu bir bayram geçirilmesi için aldığı bu önlemler, hem yerel halk, hem de tatilcileri mutlu etti.