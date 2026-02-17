Ayvalık'ta Ramazan İftarı Sofraları

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçe genelinde iftar sofraları kurmaya hazırlanıyor.

Ramazan ayı ile birlikte Ayvalık'ta ilk iftar sofrası, 21 Şubat Cumartesi günü Altınova'da kurulacak. İftar programı, 24 Şubat Salı günü Adliye arkası Öğrenci Lokantası, 28 Şubat Cumartesi günü İsmet İnönü Kültür Merkezi, 8 Mart Pazar günü Sarımsaklı Kapalı Pazaryeri, 13 Mart Cuma günü Cunda 'Alibey) Adası, 16 Mart Pazartesi günü At Arabacılar Meydanı ve 18 Mart Çarşamba günü Küçükköy'de devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrası da 14 Mart Cumartesi günü eski Ayvalık Otogarı'nda kurulacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, ramazan ayının toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından önemli bir dönem olduğuna dikkati çekti. Ergin, ramazanın insanları bir araya getiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Böylesi önemli bir dönemde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında buluşarak dostlarımızla, arkadaşlarımızla ve Ayvalıklı hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşacağız. Gönül isterdi her sofraya konuk olalım; ancak bunun mümkün olmaması nedeniyle Ramazan Bayramı'na kadar farklı mahallelerimizde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik."