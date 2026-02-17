Ayvalık'ta Ramazan İftarı Sofraları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvalık'ta Ramazan İftarı Sofraları

17.02.2026 09:36  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçe genelinde iftar sofraları kurmaya hazırlanıyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçe genelinde iftar sofraları kurmaya hazırlanıyor.

Ramazan ayı ile birlikte Ayvalık'ta ilk iftar sofrası, 21 Şubat Cumartesi günü Altınova'da kurulacak. İftar programı, 24 Şubat Salı günü Adliye arkası Öğrenci Lokantası, 28 Şubat Cumartesi günü İsmet İnönü Kültür Merkezi, 8 Mart Pazar günü Sarımsaklı Kapalı Pazaryeri, 13 Mart Cuma günü Cunda 'Alibey) Adası, 16 Mart Pazartesi günü At Arabacılar Meydanı ve 18 Mart Çarşamba günü Küçükköy'de devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrası da 14 Mart Cumartesi günü eski Ayvalık Otogarı'nda kurulacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, ramazan ayının toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından önemli bir dönem olduğuna dikkati çekti. Ergin, ramazanın insanları bir araya getiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Böylesi önemli bir dönemde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında buluşarak dostlarımızla, arkadaşlarımızla ve Ayvalıklı hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşacağız. Gönül isterdi her sofraya konuk olalım; ancak bunun mümkün olmaması nedeniyle Ramazan Bayramı'na kadar farklı mahallelerimizde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayvalık, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Ramazan İftarı Sofraları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:11:10. #7.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Ramazan İftarı Sofraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.