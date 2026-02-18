(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından ramazan ayına özel olarak hazırlanan program kapsamında Hacivat–Karagöz gölge oyunu, Nasrettin Hoca ve meddah anlatıları, orta oyunu ile semazen gösterileri vatandaşlarla buluşacak.

Ayvalık'ta ramazan ayına özel kültür sanat etkinlikleri başlıyor. Ramazanın manevi atmosferini paylaşmayı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi hedefleyen etkinliklerde, Karagöz–Hacivat hayal perdesi, ramazana özel karşılıklı konuşmalar ve Ayvalık'a özgü esprilerle sahnelenecek.

Programda ayrıca "Paylaşmak" temalı pandomim gösterisi, tasavvuf ezgileri ve ramazan ilahilerinden oluşan müzik dinletisi, güncel mizah dokunuşlarıyla meddah performansı, kahkaha dolu orta oyunu "Ters Evlenme" ve Nasrettin Hoca anlatıları yer alacak. Yaklaşık 2 saat 15 dakika sürecek etkinlikler, ramazan gecelerine kültür, mizah ve dayanışma ruhu katacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, tüm vatandaşları ramazan akşamlarını birlikte yaşamaya davet etti. Ramazan etkinliklerinin ilk programı 20 Şubat saat 21.00'de Altınova Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler 27 Şubat saat 21.00'de Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde devam edecek; 6 Mart saat 21.00'de ise Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.