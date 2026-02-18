Ayvalık'ta Ramazan Ayına Özel Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'ta Ramazan Ayına Özel Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor

18.02.2026 09:20  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi, ramazan ayı boyunca Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve Nasrettin Hoca anlatıları gibi etkinliklerle kültürel bir program sunacak. Etkinlikler, toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi ve ramazanın manevi atmosferini paylaşmayı amaçlıyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından ramazan ayına özel olarak hazırlanan program kapsamında Hacivat–Karagöz gölge oyunu, Nasrettin Hoca ve meddah anlatıları, orta oyunu ile semazen gösterileri vatandaşlarla buluşacak.

Ayvalık'ta ramazan ayına özel kültür sanat etkinlikleri başlıyor. Ramazanın manevi atmosferini paylaşmayı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi hedefleyen etkinliklerde, Karagöz–Hacivat hayal perdesi, ramazana özel karşılıklı konuşmalar ve Ayvalık'a özgü esprilerle sahnelenecek.

Programda ayrıca "Paylaşmak" temalı pandomim gösterisi, tasavvuf ezgileri ve ramazan ilahilerinden oluşan müzik dinletisi, güncel mizah dokunuşlarıyla meddah performansı, kahkaha dolu orta oyunu "Ters Evlenme" ve Nasrettin Hoca anlatıları yer alacak. Yaklaşık 2 saat 15 dakika sürecek etkinlikler, ramazan gecelerine kültür, mizah ve dayanışma ruhu katacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, tüm vatandaşları ramazan akşamlarını birlikte yaşamaya davet etti. Ramazan etkinliklerinin ilk programı 20 Şubat saat 21.00'de Altınova Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler 27 Şubat saat 21.00'de Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde devam edecek; 6 Mart saat 21.00'de ise Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Ramazan Ayına Özel Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:30:29. #7.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Ramazan Ayına Özel Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.