 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ayvalık'ta Şiddetli Sağanak Sonucu Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta Şiddetli Sağanak Sonucu Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dün akşam aniden bastıran ve gece boyunca etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. Onlarca evin bahçesinde, zemin ve bodrum katlarında su baskınları yaşanırken, kentte 14 saatte metrekareye 70,5 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Menfezlerin taşması ve bazı noktalarda doğal gaz çalışmasına bağlı olarak rögarların kum dolması nedeniyle su baskını yaşanan yer sayısında da artış olduğu belirtildi.

Ayvalık\'ta Şiddetli Sağanak Sonucu Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü
09.01.2024 - 11:39,
Abone Ol

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dün akşam aniden bastıran ve gece boyunca etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. Onlarca evin bahçesinde, zemin ve bodrum katlarında su baskınları yaşanırken, kentte 14 saatte metrekareye 70,5 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Ayvalık'ta dün saat 21.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle Aliçetinkaya, Hayrettinpaşa ve Sefa-Çamlık Mahallelerinin de aralarında bulunduğu 15 noktada cadde ve sokaklar dereye döndü. Alçak kesimlerde evlerin bahçelerini, bodrum ve zemin katlarını su bastı. Vatandaşlar, suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Zabıta ekipleri, gece boyunca su tahliyesi yaptı.

Menfezlerin taşması ve bazı noktalarda doğal gaz çalışmasına bağlı olarak rögarların kum dolması nedeniyle su baskını yaşanan yer sayısında da artış olduğu belirtildi. Kentte 14 saatte metrekareye 70,5 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Balıkesir, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Şiddetli Sağanak Sonucu Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:11:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Şiddetli Sağanak Sonucu Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement