Ayvalık'ta mermer yüklü tır ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Ayvalık'ta mermer yüklü tır ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Ayvalık\'ta mermer yüklü tır ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, mermer yüklü bir tır ile işçi taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ağır olanlar bulunuyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 22:49  Güncelleme: 22:49
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mermer yüklü tır ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis Kocaman (42) idaresindeki 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Ayvalık sapağına girmek isterken Abdullah Aytulum idaresindeki 34 HPP 024 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada sürücü Enis Kocaman (42) ile Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Nilüfer Rüzgar (49), Sezai Aydoğan (37), Semanur Aktan (33), Gülay Mehder (40) ve Selcen Arıkan (40) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaman, Küçük ve Akbulut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta mermer yüklü tır ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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