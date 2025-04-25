Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.D. idaresindeki 06 ZSM 87 plakalı otomobil, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 COA 156 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü A.D, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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