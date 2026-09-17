Ayvalık’ta yedinci akıllı kavşak için çalışmalar sürüyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Vatan Caddesi'ndeki SGK Kavşağı ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında yürüttüğü çalışmalarla kentin yedinci akıllı kavşağını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Öğrencilerimiz ve yayalarımız için daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız" dedi.

Ayvalık Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Vatan Caddesi'nde adliye arkasındaki Okullar Bölgesi'nde yer alan SGK Kavşağı ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, ilçenin yedinci akıllı kavşağı hizmete girecek.

Ana arterin yanı sıra Sahil Kent Mahallesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, Adliye ve Okullar Bölgesi'ne ulaşım sağlayan güzergahta hayata geçirilecek yeni kavşakla birlikte trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Özellikle yoğun saatlerde bölgede yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması, araç geçişlerinin daha akıcı hale getirilmesi ve yayaların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Kavşağın, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Okullar Bölgesi'ndeki ulaşım açısından da önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

"ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Ergin, çalışmaların yalnızca trafik akışını rahatlatmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu bölgede trafik akışını daha düzenli hale getirirken, öğrencilerimiz ve yayalarımız için de daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ayvalık'ın her noktasında güvenli, konforlu ve modern ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.