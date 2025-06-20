Ayvalık\'ta Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi Kilistepe mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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