Ayvalık'tan Midilli'ye Geçiş Düşüşte
Ayvalık'tan Midilli'ye Geçiş Düşüşte

Ayvalık\'tan Midilli\'ye Geçiş Düşüşte
20.03.2026 13:30
Ramazan Bayramı'nda Ayvalık'tan Midilli'ye geçenlerin sayısı 1600'de kaldı. Düşük rakamın sebepleri arasında savaş ve hava koşulları yer alıyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi deniz hudut kapısından Ramazan Bayramı nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapanların sayısı, bin 600'de kaldı.

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısını kullandı. Ancak önceki bayramlarda 4 ile 5 bin arasında değişen yolcu sayısı, bu bayramda bin 600 kişi olarak kayıtlara geçti. Tur acentesi sahibi Ali Jale, sayının düşük olmasında savaş ve hava şartlarının etkili olduğunu belirtti. Jale, kapıda vize uygulamasının devam ettiğini ve Midilli'ye gidenlerin büyük bölümünün bu uygulamadan yararlandığını söyledi. Bayram tatilini Midilli'de geçiren tatilcilerin pazar günü Ayvalık'a dönüş yapacakları bildirildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'tan Midilli'ye Geçiş Düşüşte - Son Dakika

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
SON DAKİKA: Ayvalık'tan Midilli'ye Geçiş Düşüşte - Son Dakika
