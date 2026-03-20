Ayvalık\'tan Midilli\'ye Geçiş Düşüşte

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi deniz hudut kapısından Ramazan Bayramı nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapanların sayısı, bin 600'de kaldı.

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısını kullandı. Ancak önceki bayramlarda 4 ile 5 bin arasında değişen yolcu sayısı, bu bayramda bin 600 kişi olarak kayıtlara geçti. Tur acentesi sahibi Ali Jale, sayının düşük olmasında savaş ve hava şartlarının etkili olduğunu belirtti. Jale, kapıda vize uygulamasının devam ettiğini ve Midilli'ye gidenlerin büyük bölümünün bu uygulamadan yararlandığını söyledi. Bayram tatilini Midilli'de geçiren tatilcilerin pazar günü Ayvalık'a dönüş yapacakları bildirildi.