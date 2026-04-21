Ayvalık'tan YÖREX'te Zeytinyağı Tanıtımı - Son Dakika
Ayvalık'tan YÖREX'te Zeytinyağı Tanıtımı

Ayvalık\'tan YÖREX\'te Zeytinyağı Tanıtımı
21.04.2026 17:49
Ayvalık Ticaret Odası, YÖREX'te karekodlu zeytinyağı takip sistemini tanıtacak.

Ayvalık Ticaret Odası, Antalya'da 22-23 nisanda düzenlenecek 14. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), zeytinyağında uygulamaya konan karekod sistemini tanıtacak.

"Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla kapılarını açacak fuarda yerini alacak Ayvalık Ticaret Odası, coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağını taklit ve tağşişten korumak amacıyla geliştirdiği yeni takip sistemini kamuoyuna sunacak.

Karekod sistemiyle tüketiciler, ürünün tarladan sofraya kadar olan tüm aşamalarını dijital olarak takip edebilecek.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamayla coğrafi işaretli zeytinyağımızın güvenilirliğini garanti altına alıyor, markamızı dünya standartlarında bir koruma kalkanına alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Zeytinyağı, Teknoloji, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'tan YÖREX'te Zeytinyağı Tanıtımı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 17:53:40.
SON DAKİKA: Ayvalık'tan YÖREX'te Zeytinyağı Tanıtımı - Son Dakika
