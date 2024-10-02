Azerbaycan 158 Bin Mayın Temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan 158 Bin Mayın Temizledi

Azerbaycan 158 Bin Mayın Temizledi

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde 158 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi.

02.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği 158 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde mayın temizleme faaliyetleri sürüyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği yüz binlerce mayının bulunduğu değerlendiriliyor.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile bazı özel şirketler, bu faaliyetlere katkı sunuyor.

AA muhabiri hem Karabağ ve çevresindeki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin verileri hem de mayın patlamalarının neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgileri derledi.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar 162 bin hektarlık alan taranıp mayınlardan temizlendi. Taranan alanlarda 104 binden fazla patlamamış mühimmat, 33 binden fazla antipersonel mayın ve 20 binden fazla antitank mayın tespit edildi. Toplam 158 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmat etkisiz hale getirildi.

Savaşın bitiminden bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 70 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi, 309 kişi yaralandı.

Mayın temizleme çalışmalarına Türkiye de destek veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bir dönem bölgede görev yaparak mayın temizliği işinde Azerbaycan'a destek verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) da sahada kullanılıyor.

Mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl gerekiyor

Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor. Ermenistan, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmak için tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek bölgelere yüz binlerce mayın döşedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgedeki mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Güvenlik, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan 158 Bin Mayın Temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan 158 Bin Mayın Temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement