Azerbaycan, AB'nin Ermenistan Misyonunu Propaganda Aracı Olarak Kullanmakla Suçladı - Son Dakika
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Azerbaycan, AB'nin Ermenistan Misyonunu Propaganda Aracı Olarak Kullanmakla Suçladı

Azerbaycan, AB\'nin Ermenistan Misyonunu Propaganda Aracı Olarak Kullanmakla Suçladı

Azerbaycan yönetimi, Avrupa Birliği'nin Ermenistan Misyonunun (EUMA) Azerbaycan'a karşı propaganda aracı olarak yaygın şekilde kullanıldığını iddia etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'yu çağırdı ve EUMA'nın faaliyetlerinin başlangıçta varılan anlaşmalara aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, EUMA'nın bölgesel istikrar ve Azerbaycan-Ermenistan arasında güven inşası hedeflerine aykırı biçimde Azerbaycan'a karşı propaganda aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

12.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Azerbaycan yönetimi, Avrupa Birliği'nin Ermenistan Misyonunun (EUMA) "Azerbaycan'a karşı propaganda aracı olarak yaygın şekilde" kullanıldığını bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'nun Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, EUMA'nın, başlangıçta varılan anlaşmaların aksine faaliyetlerinin Azerbaycan'da ciddi kaygılara neden olduğunun Büyükelçi Michalko'ya iletildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, Michalko'ya, EUMA'nın bölgesel istikrarın yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven inşasına katkıda bulunulması yönünde belirtilen hedeflerine aykırı biçimde, "Azerbaycan'a karşı propaganda aracı olarak yaygın şekilde suiistimal edildiğinin" aktarıldığı kaydedildi.

Çeşitli Avrupalı ??yetkililerin ve gayri resmi heyetlerin EUMA kapsamında Azerbaycan sınırına gelerek dürbünle gözlem yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Bu heyetlerin 'dürbün diplomasisinin' ajanına dönüştüğü, AB tarafına iletilmiştir. Yine bu kabilden tüm ziyaretlerin Azerbaycan'a karşı nefreti yaymanın yanı sıra mesnetsiz Azerbaycan karşıtlığının yaygınlaştırılması için kullanıldığı da AB tarafına iletildi. Sınırda benzeri görülmemiş bir sükunetin hakim olduğu, hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın ciddi güven artırıcı önlemler uyguladığı bir dönemde 'dürbün diplomasisinin' aktifleşmesinin özellikle endişe verici olduğu AB tarafına aktarıldı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Michalko'ya, bu tür endişe verici faaliyetlerin EUMA'nın tarafsız aktör olarak güven ve itimat inşasına katkıda bulunma hedefleriyle hiçbir şekilde örtüşmediğinin iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik veya meşru güvenlik çıkarlarını şu veya bu şekilde etkileyecek her türlü faaliyetten kaçınılması için gerekli tüm tedbirleri alması yönünde AB'ye çağrıda bulunulduğu anımsatıldı.

Ermenistan, 27 Aralık 2022'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak AB'yi ülkesinde sivil misyon görevlendirmeye davet etmişti. AB Konseyi, 23 Ocak 2023'te misyonun kurulması kararı almıştı.

AB'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında istikrara ve normalleşme çabalarına katkı sağlama amacıyla görevlendirdiği sivil misyonu 20 Şubat 2023'te çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA

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