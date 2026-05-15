Azerbaycan Bağımsızlık Günü Konseri
15.05.2026 21:27
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, bağımsızlık günü dolayısıyla konser programı düzenledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, "28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü" ve "26 Haziran Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla başkentte konser programı düzenledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'un ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, bürokratlar, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, iki ülke milli marşlarının okunması ve Azerbaycan'ı anlatan video gösterimiyle başladı.

Memmedov, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin 1918'deki kuruluş süreciyle ilgili bilgiler vererek, 1991'de ilan edilen bağımsızlıkta Türkiye'nin Azerbaycan'ı ilk tanıyan devlet olduğunu hatırlattı.

Azerbaycan'ın hızla geliştiğini ifade eden Memmedov, Türkiye ile Azerbaycan ortaklığının Avrasya bölgesi için önemini vurguladı.

Memmedov, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağladığını kaydederek, Bakü'nün bölgede söz sahibi olduğunu belirtti.

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin sıradan bir dostluk olmadığının altını çizen Memmedov, "Bizim ilişkilerimiz siyasi çıkarlar üzerinde kurulmuş geçici bir yakınlık da değildir. Ortak tarihin, ortak hafızanın, ortak acının ve ortak zaferlerin yoğurduğu ebedi bir kardeşliktir." dedi.

Memmedov, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı'nda iki ülke kardeşliğinin tarihe geçtiğini kaydetti.

Etkinlik, konser programıyla devam etti.

Azerbaycan'ın bağımsızlığı

"Müslüman Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti" kabul edilen Azerbaycan'ın bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi.

Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şuranın kabul ettiği "İstiklal Bildirisi"nde, ülkenin cumhuriyet sistemiyle yönetileceği belirtildi.

Azerbaycan'da kısa sürede ekonomi, eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, tüm yurttaşlara eşit haklar, kadınlara seçme hakkı tanındı.

Bağımsızlığını 23 ay sürdürebilen Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.

Azerbaycan'ın kurucusu kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez." sözleri, yıllar sonra tüm Azerbaycanlılar için slogan haline geldi.

Azerbaycan, Sovyetlerin dağılmasının ardından tekrar bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık bildirgesinde, ülkenin, 1918-1920 döneminde faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisi kabul edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

