Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan\'ı kabul etti

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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı kabul etti.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Asadov, görüşmede Azerbaycan'ın çalışma ve istihdam alanındaki devlet politikasını ve reformlarını anlattı.

Asadov, 2. Karabağ Savaşı sonrasında şehit ve gazi ailelerine yönelik destek tedbirlerine değinerek, gazilerin tedavisine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanındaki işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.