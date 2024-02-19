Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Karabağ operasyonu Türkiye\'nin ordu modelini tasdik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında gerçekleşen antiterör operasyonunun Türkiye'nin ordu modelinin Azerbaycan'da artık tam anlamıyla oturduğunu gösterdiğini belirterek, "Karabağ'da yapılan antiterör operasyonu ülkemizin egemenliğini tasdik etmiştir." dedi.
Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak hayata geçirdiği çok fazla proje olduğunu söyleyen Aliyev, ulaştırma ve enerji projelerinin ülkesi için önemli rol oynadığına işaret etti.
Aliyev, enerji ve ulaştırma güvenliği konularının dünya gündeminde önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Azerbaycan için koyulan ortak hedeflere ulaşılmasından ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla artmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2023'te 9 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiğini belirten Aliyev, Türkiye üzerinden ulaşan doğal gazın birçok Avrupa ülkesi için önemli bir enerji güvenliği meselesi olduğuna dikkati çekti.
Aliyev, Bakü-Tiflis- Kars demir yolunun (yıllık taşıma) kapasitesinin bu yılın ortalarında 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan ordularının her sene hem Türkiye hem de Azerbaycan'da olmak üzere en az 10 tatbikat gerçekleştirdiğini kaydederek, "Böylelikle askeri gücümüz daha da artıyor." ifadesini kullandı.
"Azerbaycan topraklarında bölücü ve ayrılıkçılara yer yok"
Aliyev, 2. Karabağ Savaşı ve ondan sonra gerçekleşen antiterör operasyonunun Türkiye'nin ordu modelinin Azerbaycan'da artık tam anlamıyla oturduğunu gösterdiğini belirterek, "Karabağ'da yapılan antiterör operasyonu ülkemizin egemenliğini tasdik etmiştir." diye konuştu.
Azerbaycan topraklarında artık bölücülere ve ayrılıkçılara yer olmadığının altını çizen Aliyev, bundan sonra hiçbir zaman da olmayacağını söyledi.
Aliyev, savunma sanayisi sayesinde yeni imkanlar oluştuğunu ve bu konuda geniş müzakereler yapıldığını dile getirerek, ortak üretime ilişkin somut planların olduğunu ve bunlar gerçekleştiğinde kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.
Eğitimde işbirliği vurgusu
Eğitimle ilgili anlaşma imzalandığına işaret Aliyev, "Bu geleceğe yönelmiş teşebbüstür. Çünkü bizim genç neslimiz, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da kardeşlik, müttefiklik, ortak değerler prensipleri esasında terbiye almalıdır. Bizim milli manevi değerlerimize sadık olmalıdır. Yabancı etkiden uzak olmalıdır. Bilgili, eğitimli ve vatanperver insanlar olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulmasının sadece eğitim meselesi değil, aynı zaman iki ülke arasındaki birlikteliğin sembolü olduğunu vurgulayarak, yakın gelecekte bu üniversitenin sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda bölgede en önemli yüksek eğitim kurumlarından biri haline geleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti.
(Bitti)
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