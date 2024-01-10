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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur Koridoru'nun açılmaması durumunda Ermenistan'la sınırları açmayacak - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur Koridoru'nun açılmaması durumunda Ermenistan'la sınırları açmayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru'nun açılmaması halinde Ermenistan'la sınırları açmayacaklarını bildirdi. Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna değinerek, 2. Karabağ Savaşı'nın Putin tarafından durdurulduğunu belirtti. Ayrıca, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur Koridoru'nun Mehri bölgesinden geçmesi gerektiğini vurguladı. Aliyev, Ermenistan'la müzakerelerin barış anlaşmasıyla sonuçlanması durumunda herhangi bir garantöre ihtiyaç olmadığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur Koridoru\'nun açılmaması durumunda Ermenistan\'la sınırları açmayacak
10.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 00:20
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmaması durumunda Ermenistan'la sınırları açmayacaklarını bildirdi.

Aliyev, yerel televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna değinen Aliyev, 90'lı yıllarda bu ülkeyle iyi ilişkilere sahip olduklarını fakat 2. Karabağ Savaşı döneminde durumun değiştiğini belirtti.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini defalarca aradığını dile getirerek, "Fakat hiçbir şey başaramadılar ve savaşı Macron ya da başka biri değil, Putin durdurdu." dedi.

Fransa'nın sömürgelerinden de bahseden Aliyev, "Fransız sömürgeciliğinin ifşa edilmesini ve kolonilerin Fransız baskısından kurtarılmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin, "En uygun seçenek Mehri (Ermenistan'da bulunan) bölgesinden geçecek güzergahtır. Hem demir yolu hem de kara yolu oradan geçmelidir. 'Azerbaycan'dan Azerbaycan'a insanların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutulmadan geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ermenistan sonsuza kadar çıkmazda kalacak. ve bahsettiğim güzergah açılmadığı takdirde Ermenistan'la sınırımızı açmayacağız." diye konuştu.

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimlerinin öne alınmasını da değerlendiren Aliyev, şunları söyledi:

"Birinci nedeni egemenliğimizin tam sağlanmış olmasıdır. Yeni bir dönem başlıyor ve cumhurbaşkanı seçimi bu yeni dönemin başlangıcı olmalıdır. İkinci nedeni odur ki bağımsızlık hayatımızda ilk kez seçimler arazilerimizin tümünde yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimi de en önemli seçim olduğu için tüm arazilerimizde yapılacak ilk seçimin cumhurbaşkanı seçimi olmasını istedim."

Aliyev, Ermenistan'la müzakerelerini yürüttükleri barış anlaşmasına ilişkin, "Ermenistan, barış anlaşması için garantör devletlerin olmasını istiyor. Biz ise buna gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu iki ülke arasında imzalanacak bir anlaşma olacaktır. Burada herhangi bir garantöre ihtiyaç yoktur. Birileri yardım etmek isterse bunu da kabul ederiz. Ancak bu yardım zoraki olmamalıdır. Çünkü şu anda bazıları müzakerelerin şu ülkede, o ülkede ya da üçüncü bir ülkede yapılması için yarışıyor. Bu biraz jeopolitik rekabete benziyor. Bunu istemezdim. Ermenistan ile Azerbaycan ilişkilerinin jeopolitik bir mesele haline gelmesini istemem. Bu, iki ülke arasındaki bir meseledir ve bunu kendi başımıza çözmemiz lazım. Anlaşırsak barış anlaşması imzalanacak. Anlaşmaya varılamazsa ya müzakereler devam edecek ya da müzakereler durdurulacak. Her iki seçenek de mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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