- Azerbaycan'da ilk iftar heyecanı
BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camii'ne Ramazan ayının ilk iftarı için gelen vatandaşlar, okunan ezanla birlikte oruçlarını açtı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camii'ne gelen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla Ramazan ayının ilk iftarını açarak namazlarını kıldı. Dün akşam ilk teravih namazını kıldıklarını ve sahurlarını yaptıklarını belirten Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, "Bütün Müslümanlar olarak oruca başladık ve şu anda orucumuzu açtık. Özellikle Şehitlik Camii'nde ve birçok camide Azerbaycan'da iftar sofraları açılıyor. Müslüman kardeşlerimiz hep beraber kardeşçe bir nevi kardeş sofrası oluşturuyoruz. Beraberce iftarımızı açarak namazlarımızı kılıyoruz. Hep beraber orucun o birlikteliğini, o sofra bizi nasıl birleştiriyor, gönüllerimizi birleştirdiğini hissediyoruz hamdolsun" dedi.
" Filistin'deki kardeşlerimiz bombalar altında iftar açacaklar"
Bu sene Ramazan'a buruk girdiklerini vurgulayan Açık, "Boynumuz bükük, yüreğimiz yanık ki Filistin'de şu anda kardeşlerimiz ne yiyorlar, ne içiyorlar, ki bombalar altında şu anda iftar açacaklar. Sahur belki de yapamadılar. Onlar için de belki şu anda oruçlu ağzın ve iftar sofrasındaki dualar inşallah makbul olur ve o dualarımız da inşallah onlar da şu andaki ortamdan kurtulurlar. Sadece tabii Filistin değil, Doğu Türkistan'da, Afrika'nın birçok yerlerinde açlıkla imtihan olan kardeşlerimiz var. İftar sofrasında bir yudum su bulamayan, ekmek bulamayan, bir yoğurt bulamayan kardeşlerimiz var. Bu Ramazan belki iftar sofrasındaki o tefekkürümüz, o düşünceler inşallah hem dua hem de ibadetin o bize vermiş olduğu güzelliği düşünerek Müslümanları unutmama, Müslümanlara yardım etme ve Müslümanlarla aynı sofrada buluşarak bir gönül bağı kurma amacımız. Şehitlik Camimizde ilk iftarımızı açmış olduk ve Allah nasip ederse bu Ramazan boyunca her gün devam edecek" dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Ramazan ayı boyunca her gün 150 kişiye iftar verilecek.
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