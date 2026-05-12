Azerbaycan'da Mayın Patlaması: 2 Asker Yaralı

Azerbaycan ordusuna mensup 2 askerin Kelbecer ili sınırlarında mayına basması sonucu yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görev başındaki 2 askerin sınır hattında mayın patlaması nedeniyle yaralandığı duyuruldu.
Açıklamada, yaralanan askerlerin sağlık kuruluşuna sevk edildiği belirtildi.
Askerlerin durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin askeri sağlık kuruluşunda sürdüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.
