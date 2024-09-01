Azerbaycan'da Milletvekili Seçimi Başladı - Son Dakika
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Azerbaycan'da Milletvekili Seçimi Başladı

Azerbaycan\'da Milletvekili Seçimi Başladı

Azerbaycan'da milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. İşgalden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu ve böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor. Seçimler öne alınarak 1 Eylül'de gerçekleştiriliyor.

01.09.2024 07:46
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Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

İşgalden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.

Seçim öne alınmıştı

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'da Milletvekili Seçimi Başladı - Son Dakika

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