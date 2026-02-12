Azerbaycan'da Yabancı Müdahale Soruşturması - Son Dakika
Azerbaycan'da Yabancı Müdahale Soruşturması

12.02.2026 14:25
Azerbaycan DTX, yabancı destekli iktidar ele geçirme faaliyetlerine karşı soruşturma başlattı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), yabancı özel servislerin desteğiyle iktidarı zorla ele geçirmeye ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen kişilere karşı geniş kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

DTX'in açıklamasında, aralarında 1995-2019 yıllarında cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevinde bulunan Ramiz Mehdiyev, 1994-2006 yıllarında başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Abbas Abbasov ile Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AHCP) lideri Ali Kerimli'nin de bulunduğu bazı kişilere yönelik ciddi şüphelerin olduğu bildirildi.

Bu kişilerin "iktidarı zorla ele geçirme ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik eylemler" gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, Mehdiyev'in 2025'te hazırladığı "Devlet yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler" başlıklı belgeyi önce Kerimli'ye, ardından yabancı bir devletin istihbarat yetkililerine ilettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca yasa dışı yollardan elde ettiği 17 milyon manatı (10 milyon dolar) akladığı öne sürülen Mehdiyev'in, "suç yoluyla elde edilmiş büyük miktarda mal varlığının aklanması" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla yargılandığı bildirildi.

DTX'in açıklamasında, 4 Temmuz 2012'de yabancı bir ülkede Abbas Abbasov'un kurucuları arasında yer aldığı "Milyarderler İttifakı" adlı yapının oluşturulduğu, Mehdiyev ve Kerimli'nin bu yapının faaliyetlerinde rol aldıkları, Azerbaycan'daki siyasi süreçlere yabancı özel servisler aracılığıyla müdahale etmeyi hedefledikleri kaydedildi.

Bu grubun, 2013 Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi "Milli Şura" adlı yapı kurarak yabancı özel servislerin maddi ve organizasyonel desteğiyle kitlesel ayaklanmalar düzenlemeyi, kamu düzenini bozmayı ve devlet kurumlarının işleyişini sekteye uğratmayı amaçladığı belirtildi. Milli Şura'nın Mehdiyev ve Abbasov tarafından finanse edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, AHCP üyesi Ganimet Zayıdov'un 2013'ten itibaren Kerimli adına yabancı istihbarat temsilcileriyle gizli temaslarda bulunduğu, Kerimli'nin iktidara gelmesi karşılığında yabancı devletin stratejik çıkarlarını Azerbaycan'da sağlama taahhüdünde bulunduğu, Azerbaycan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) aşamalı olarak tam üyeliği konusunda da mutabakat sağlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Kerimli'nin bazı parti üyelerine Temmuz 2020'de Karabağ'daki çatışmalara karşı düzenlenen yürüyüşü provoke etme ve Azerbaycan Milli Meclisi ile Azerbaycan Devlet Televizyonunu ele geçirme talimatını verdiği kaydedildi.

Abbasov, Kerimli ve Zayıdov ile AHCP üyeleri Fuad Kahramanlı ve Memmed İbrahim'in "iktidarın zorla ele geçirilmesi ve anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik eylemler" suçlamasıyla yargılandıkları ifade edildi.

Yurt dışında bulunan Abbasov, Kahramanlı ve Zayıdov hakkında gıyabi tutuklama kararının çıkarıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Güvenlik, Güncel

