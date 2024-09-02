Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi Birinci Parti Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi Birinci Parti Oldu

Azerbaycan'da yapılan Milli Meclis seçimlerinde iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) birinci parti oldu. İlk sonuçlara göre YAP, 125 sandalyeli mecliste 68 sandalye kazandı.

02.09.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BAKÜ - ANKARA) - Azerbaycan'da dün yapılan Milli Meclis seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) birinci parti oldu. İlham Alivev'in başkanlığındaki YAP, ilk sonuçlara göre 125 sandalyeli mecliste 68 sandalye kazandı.

Azerbaycan'da dün seçmenler milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. İlk sonuçları göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) seçim yarışından birinci parti olarak çıktı. Oyların yüzde 91'inin sayıldığı henüz resmi nitelik kazanmamış ilk sonuçlara göre, YAP, Ulusal Meclis'teki 125 koltuktan 68'ini kazandı. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Panahov, 125 seçim bölgesinde 5 bin 895 sandık noktasından gelen sonuçlara göre bağımsız 44 adayın Milli Meclis seçimlerini kazandığını geri kalan adayların ise diğer siyasi partilerden olduğunu bildirdi.

Panahov, 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen bulunan Azerbaycan'da seçimlere katılım oranının yüzde 37.27 olarak kaydedildiğini aktardı.

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi Birinci Parti Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 14:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi Birinci Parti Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement