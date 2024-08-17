Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki Kız Kalesi Tarihe Meydan Okuyor - Son Dakika
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Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki Kız Kalesi Tarihe Meydan Okuyor

Azerbaycan\'ın Başkenti Bakü\'deki Kız Kalesi Tarihe Meydan Okuyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi sembolü sayılan Kız Kalesi, bugüne dek korunan mimarisiyle zamana meydan okuyor. Orta Çağ'da inşa edildiği değerlendirilen Kız Kalesi, Bakü'ye gelen turistlerin ve tarih meraklılarının ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

17.08.2024 11:50
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi sembolü sayılan Kız Kalesi, bugüne dek korunan mimarisiyle zamana meydan okuyor.

Orta Çağ'da inşa edildiği değerlendirilen Kız Kalesi, Bakü'ye gelen turistlerin ve tarih meraklılarının ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Tarihi İçerişehir'de, Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Kız Kalesi'nin, tarih boyunca deniz feneri, rasathane, gözetleme kulesi ve güneşe tapanların mabedi olduğu yönünde tezler ileri sürülüyor.

1964'den itibaren müze olarak faaliyet gösteren ve 2000'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kız Kalesi, her gün ziyaretçi akınına uğruyor.

Dokuz kattan oluşan ve yüksekliği 31 metreyi bulan kaleye çıkan turistler, İçerişehir'in yanı sıra Bakü'nün diğer mahallelerini ve Hazar Denizi'ni izleme fırsatı buluyor.

Abşeron bölgesine has mimari özelliklere sahip Kız Kalesi'nin etrafı her yıl geleneksel Nevruz Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda film, roman, opera ve baleye konu olan Kız Kalesi'nin resimleri, farklı dönemlerde Azerbaycan kağıt ve madeni paraları ile posta pullarında kullanıldı.

Kız Kalesi, asırlara dayanan geçmişi ile Azerbaycan'ın zengin tarihi ve kültürel mirasını bugüne kadar taşıyan simgesel yapı olarak devlet tarafından korunuyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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