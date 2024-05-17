Azerbaycan Kars Başkonsolosu: Zengezur Koridoru ile Kesintisiz Bağlantı Kurulacak - Son Dakika
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Azerbaycan Kars Başkonsolosu: Zengezur Koridoru ile Kesintisiz Bağlantı Kurulacak

Azerbaycan Kars Başkonsolosu: Zengezur Koridoru ile Kesintisiz Bağlantı Kurulacak

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla kesintisiz bir bağlantı kurulacağını belirtti. Konferansta konuşan Guliyev, koridorun önemini vurgulayarak, daha etkin ve hızlı taşımacılığın gerçekleştirileceğini ifade etti. Konferans, çeşitli konuşmacıların sunumlarıyla devam etti ve plaket takdimiyle sona erdi.

17.05.2024 13:51
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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla kesintisiz bir bağlantı kurulacağını söyledi.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güney Kafkasya Jeopolitiği ve Zengezur Koridoru Konferansı" konulu konferans, saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Nuru Guliyev, burada yaptığı konuşmada, koridorun açılmasıyla kesintisiz bir bağlantı kurulacağını söyledi.

Zengezur Koridoru'nun önemini vurgulayan Guliyev, "Bu koridor geçmişte bizimdi, sonra Ermenistan'a verildi. Biz bu koridorla daha etkin ve hızlı taşımacılığı gerçekleştireceğiz. Bugün Bakü-Tiflis-Kars hattından daha fazla yük taşınacak. İstanbul'dan gelen bir yük, Kars ve Iğdır'dan geçerek Bakü'ye gidecek. Hem kara yolu hem de demiryolu ile bağlantılarımız kesintisiz bir hal alacak." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da Zengezur Koridoru'nun, özellikle kardeş, dost ülkelerle daha hızlı ve etkin bir şekilde bağlantı kurulması anlamında çok önemli payının olacağını belirtti.

Daha sonra Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu moderatörlüğündeki konferansta, Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail "Güney Kafkasya Jeopolitiği ve Rusya'nın Bölgesel Etkisi", Dr. Öğ. Üyesi Damla Kocatepe "Zengezur Koridoru Bağlamında Değişen Bölge Dinamikleri: İran", Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çapar, "Bölgesel Güç Mücadelesi Perspektifinden Zengezur", Dr. Öğr. Üyesi Cavit Emre Aytekin, "Bölgesel Barış ve Güvenlik Çerçevesinde Bağlantısallık", Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Doç. Dr. Savaş Durmuş ise "Zengezur'un Sosyo Ekonomik Etkileri" konulu panel verdi.

Konferans, plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Kars Başkonsolosu: Zengezur Koridoru ile Kesintisiz Bağlantı Kurulacak - Son Dakika

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