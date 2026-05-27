Singapur'un Bukit Timah bölgesindeki tarihi Ba'alawi Camii'nde Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi.
Singapur'un Bukit Timah bölgesinde Müslümanlar, Ba'alawi Camii'nde ve dışında yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.
Cemaat, yoğun katılımla gerçekleşen namazın ardından bayramlaştı.
Namaza gelenlerin renkli bayramlıklarını giydiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Ba'alawi Camii'nde Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?