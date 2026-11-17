Edirne'de restorasyon çalışmaları süren tarihi konakta, üzerinde çalıştıkları iskelenin çökmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Dilaverbey Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde, restorasyon çalışmaları süren tarihi Edirne Baro Konağı'nda meydana geldi. A.P. (46) ile oğlu A.P. (25), çalışmak üzere çıktıkları iskelenin çökmesi sonucu 15 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.