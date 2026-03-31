Baba-Oğul Tartışması Kanla Bitti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Boğaziçi Mahallesinde bir apartmanda yaşayan Süleyman K. (49) ile oğlu Muhammed Ali K. (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Ali K. babasını bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Süleyman K'nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Muhammed Ali K, polis ekiplerince gözaltına alındı.