Babacan'dan İsrail'e Sert Tepki

19.05.2026 14:39
Ali Babacan, İsrail'in Gazze'ye yardım filosuna müdahalesini uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu'na yönelik engelleme ve müdahale girişimlerinin, uluslararası hukuk ve insani değerlerin açık ihlali niteliğinde olduğunu belirtti.

Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tamamen barışçıl ve insani amaçlarla hareket eden sivil aktivistlerin engellenmesi ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisinin ihlal edilmesi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü tecrit ve toplu cezalandırma politikasını bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sermektedir. Sivillerin gıda, ilaç ve diğer temel yaşam ihtiyaçlarına erişiminin engellenmesi, hiçbir güvenlik gerekçesiyle meşru gösterilemez. Türkiye başta gelmek üzere uluslararası toplum, bu hukuksuz girişim karşısında sessiz kalmamalı, insani yardım koridorlarının güvenliği ve yardım faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için acilen somut ve etkili adımlar atmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

