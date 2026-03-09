Baden-Württemberg Seçimlerinde Yeşiller Birinci - Son Dakika
Baden-Württemberg Seçimlerinde Yeşiller Birinci

09.03.2026 07:19
Almanya Baden-Württemberg seçimlerinde Yeşiller Partisi %30,2 oyla birinci oldu. CDU ikinci.

Almanya'da, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçiminde geçici resmi sonuçlara göre Yeşiller Partisi birinci oldu.

Açıklanan geçici ilk resmi sonuçlara göre oyların yüzde 30,2'sini alan Yeşiller Partisi birinci, oyların yüzde 29,7'sini alan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise ikinci oldu.

Yeşiller'in oy oranı, 2021'de yapılan son eyalet meclisi seçimine göre 2,4 puan azaldı. CDU ise 5,6 puanlık bir artış kaydetti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 18,8 ile üçüncü olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 5,5 ile eyalet seçimlerinde en kötü sonucunu aldı ve yüzde 5 barajını kıl payı aştı.

Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4,4 oy alarak barajı aşamadı ve eyalet parlamentosuna giremedi.

Yaklaşık 7,7 milyon seçmenin bulunduğu Baden-Württemberg'de seçime katılım yüzde 69,6 oldu. 2021 eyalet seçimlerinde bu oran yüzde 63,8 idi.

Aşırı sağcı AfD en büyük artışı kaydeden parti oldu. AfD, 2021 eyalet meclisi seçimlerine kıyasla 9,1 puan daha fazla oy aldı.

157 sandalyeli eyalet parlamentosunda Yeşiller 56, CDU 56, AfD 35, SPD 10 eyalet milletvekiline sahip oldu. Eyalette hükümet kurabilmek için parlamentoda en az 79 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Yeşiller'in hükümet kurmayı başarması durumunda partinin eyalet başbakan adayı Cem Özdemir'in Almanya'nın ilk Türk kökenli eyalet başbakanı olması bekleniyor.

İlk belirlemelere göre eyalet meclisine 5 Türk kökenli seçildi.

Ayrıca 16 yaşındakiler ilk kez bu seçimde oy kullanma hakkı elde etti.

Öte yandan, vatandaşlar ilk kez federal parlamento seçimlerinde olduğu gibi iki oy kullanma hakkına sahip oldular.

İkinci oy, eyalet parlamentosundaki güç dengesini, birinci oy ise seçim bölgesindeki doğrudan adayları belirledi.

Kaynak: AA

Baden-Württemberg Seçimlerinde Yeşiller Birinci

Baden-Württemberg Seçimlerinde Yeşiller Birinci
